BE defende que estabilidade da Região passa pelo acesso à Saúde

O Bloco de Esquerda defendeu, esta manhã, que a estabilidade de que a Região tanto precisa passa também pelo acesso à Saúde. A comitiva do partido participou numa acção de campanha para as eleições regionais de 26 de Maio junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Roberto Almada referiu que "o PSD lançou um manifesto, subscrito por pessoas do PSD a apelar ao voto no... PSD", apelando á estabilidade governativa. "No entanto, a estabilidade governativa do PSD tem sido a instabilidade de vida para os madeirenses e porto-santenses. A saúde é espelho disso mesmo", considera o cabeça-de-lista.

Para Roberto Almada, "enquanto o amiguismo e o compadrio desbaratam os recursos da Região, o serviço regional de saúde definha com a falta de investimento. Aumentam listas de espera e, mesmo quem recorre ao privado, espera cada vez mais por um tratamento ou um exame. A crescente contratualização com privados provou não ser a solução: a Região paga mais por serviços que não chegam nem a tempo nem para todos".

Nesse sentido, o Bloco defende a construção do novo hospital e transformação do actual em hospital de retaguarda, "aumentando a capacidade de resposta da Região aos casos de internamento social e de cuidados paliativos, continuados e de reabilitação". Além disso, quer um incentivo à exclusividade no sector público e reforço dos recursos humanos (profissionais de saúde, técnicos e assistentes operacionais).

Por outro lado, considera emergente a implementação dos tempos máximos de resposta e da especialidade de medicina dentária nos centros de saúde.

Roberto Almada aponta ainda que é preciso investimento em novos projectos de prevenção das dependências, rede de equipa de rua para apoio a pessoas com adições e criação de comunidades terapêuticas.

"O Governo Regional da Madeira teve um excedente orçamental de 23,5 milhões de euros em 2023 e dispõe de mais de 800 milhões de euros do PRR. Só a incompetência e irresponsabilidade do Governo Regional pode justificar o subfinanciamento da saúde", considera o BE, indicando que a Região tem meios para garantir o acesso de toda a população à saúde.

"Essa é a mudança que trará a estabilidade por que as populações anseiam: uma ampla aliança pelo acesso à saúde e que só a força do voto no Bloco pode garantir", termina.