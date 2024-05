Idoso fica preso em elevador no Funchal

Um idoso ficou, esta manhã, retido no interior de um elevador, que ficou bloqueado no rés-do-chão, num prédio situado na Rua Elias Garcia, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para o sucedido, mobilizando para o local dois operacionais, auxiliados por uma viatura ligeira, para proceder à respectiva abertura da porta.

No final do procedimento, o homem de 78 anos foi retirado sem apresentar qualquer ferimento e, por isso, recusou ser transportado ao hospital.