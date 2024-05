Livre alerta que qualidade do destino Madeira "está em risco" com a massificação do turismo

A candidatura do Livre às Eleições Regionais de 26 de Maio denuncia o "problema crónico" da mobilidade e da segurança nas estradas de acesso a pontos turísticos da Madeira, como é o caso do Pico do Areeiro.

Os elementos da candidatura visitaram esta terça-feira, 21 de Maio, o Pico do Areeiro para verificar a situação do trânsito, acabando por ficar "retidos no congestionamento".

O Livre acusa o Governo Regional de "não saber gerir o aumento dos visitantes" e alerta que "a qualidade do destino turístico da Madeira está em risco".

A candidatura considera "inadmissível promover e aceitar mais projectos de turismo massificado quando já temos um caos total no trânsito nas nossas montanhas e não temos nenhum problema resolvido".

O Livre propõe aumentar "o transporte público na ilha, direccionado não só para as necessidades dos locais, mas também da procura de turistas, especialmente diversificação direcionada para as principais levadas, trilhos recomendados", defendendo que "é também necessário um sistema para levar as pessoas às levadas com fiscalização nos acessos, durante o percurso e a permanente monitorização adequada".