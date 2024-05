Psicóloga madeirense apresenta livro 'Maria-Rapaz' na Fnac Madeira

O livro ‘Maria-Rapaz’, da autoria de Ana Rodrigues, com ilustrações de Débora Tavares, vai ser apresentando no próximo dia 7 de Junho, pelas 19 horas, na FNAC Madeira, localizada no centro comercial Madeira Shopping.

Escrito com o intuito de promover a Igualdade de Género junto de crianças entre os 8 e os 12 anos", a obra conta com a temática subjacente que é o ambiente desportivo, onde várias raparigas são ainda condicionadas única e exclusivamente pelo seu sexo biológico".

Segundo a autora, a psicóloga desportiva Ana Rodrigues, o livro conta a história de uma menina que praticava futebol e que, no meio de um jogo, ouve constantemente da bancada a expressão 'Maria rapaz'. "Procura esclarecer esta expressão junto da mãe e do pai, ambos com preconceitos sobre a presença de mulheres no contexto futebolístico. Em aula, perante a exploração da presença das mulheres nos jogos olímpicos, a Maria percebe que não é um caso isolado e pede auxílio à professora para expressar a sua indignação, bem como ajudar outras raparigas", explica, acrescentando que nesta história, "a Maria vai descobrir que tanto rapazes como raparigas podem praticar qualquer desporto que os façam felizes e ser capazes de o fazer muito bem".