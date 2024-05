BE propõe baixar taxas de IVA na Madeira

"Estamos a cerca de uma semana do final da campanha eleitoral e o BE vai apostar muito no contacto de pessoa a pessoa. Isso é importante para que percebam a necessidade de votar no nosso partido, que continuará a ser no parlamento aquela esquerda que não foge, não cala nem consente", disse, hoje, Roberto Almada.

O candidato revelou que "o aumento do custo de vida" é uma das preocupações mais transmitidas pela população.

Almada garantiu que caso seja eleito será apresentada uma proposta no parlamento madeirenses "para baixar as taxas de IVA na Madeira".