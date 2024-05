Ataque de Israel no Líbano mata duas crianças e um combatente do Hezbollah

Duas crianças sírias e um combatente do movimento xiita libanês Hezbollah morreram hoje na sequência de ataques israelitas que atingiram duas cidades no sul do Líbano, divulgou a imprensa local.

As investidas constituíram uma resposta à intensificação, nos últimos dias, dos ataques do Hezbollah a Israel e ao uso de novas armas pelo movimento xiita.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas, em 07 de outubro de 2023, o Hezbollah, grupo pró-iraniano, tem atacado o norte de Israel, em apoio ao grupo islamita palestiniano.

Os ataques do grupo libanês são geralmente limitados a posições perto da fronteira com o Estado judaico, enquanto Israel tem vindo a retaliar cada vez mais profundamente no território libanês, com o objetivo de atingir responsáveis do Hezbollah.

"Os ataques israelitas tiveram como alvo Najjariyé e Addousiyé", duas localidades a cerca de 30 quilómetros da fronteira, avançou a agência de notícias libanesa ANI.

Segundo a mesma fonte, as duas crianças sírias morreram no ataque a Najjariyeh, tendo o Hezbollah relatado a morte de um dos seus combatentes.

De acordo com um repórter fotográfico da agência francesa de notícias AFP, que estava no local, uma carrinha foi atingida nesta aldeia, enquanto o ataque em Addousiyé teve como alvo um pomar.

O exército israelita anunciou que o objetivo era atingir "infraestruturas terroristas" na zona de Najjariyé "utilizadas pela rede de defesa aérea do Hezbollah".

O grupo libanês tinha anunciado hoje de manhã o lançamento de "'drones' [aeronaves não tripuladas] de ataque" contra uma posição militar no norte de Israel.

Na quinta-feira, o Hezbollah afirmou ter realizado um ataque a uma posição militar em Metoulla, no norte de Israel, que feriu três soldados, usando um novo tipo de arma: um 'drone' equipado com dois 'rockets' S5, geralmente disparados de aviões.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas, que já dura há cerca de sete meses, provocou pelo menos 418 mortos no Líbano, a maioria dos quais eram combatentes do Hezbollah, mas também quase 80 civis, segundo uma contagem avançada pela agência de notícias francesa AFP.

Do lado israelita, pelo menos 14 soldados e 10 civis foram mortos nos confrontos que deslocaram dezenas de milhares de civis em ambos os lados da fronteira.