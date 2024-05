Obra na Lota do Porto Santo garante "melhores condições"

A Lota do Porto Santo foi alvo de "uma obra extraordinária", disse o secretário regional da Economia, Rui Barreto, durante a visita efectuada àquele espaço.

O governante referiu que aquela infraestrutura "estava a necessitar de uma intervenção", sendo este um investimento na ordem dos 345 mil euros financiado pelo programa europeu MAR 2030.

Este é um investimento com um grande significado, sendo uma consequência daquela que tem sido a política do Governo que é melhorar as condições das lotas e entrepostos, criando condições para que o pescado que é capturado nos nossos mares cheguem frescos ao mercado". Rui Barreto

Sobre a renegociação da quota do atum, disse que "o Governo Regional da Madeira não pode fazer muito mais do que pressão". Pressão junto "do Governo da República e das instâncias europeias".

"Temos feito isso e vamos continuar a fazê-lo", garantiu.