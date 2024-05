Sindicato dos Bombeiros Sapadores responde ao MPT

A Delegação da Madeira do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores reagiu esta madrugada a informação difundida pelo MPT - Partido da Terra, no Diário de Notícias da Madeira, apontando o dedo à intervenção da candidatura às eleições legislativas de 26 de Maio.

Eis a reacção:

"1. Um bombeiro sapador em início de carreira aufere um vencimento de 1.075,85 euros, onde já estão incluídos os subsídios de penosidade, insalubridade e risco, disponibilidade permanente, e o ónus específico do trabalho.

2. Os vencimentos dos bombeiros sapadores encontram-se definidos na lei e podem ser consultados por qualquer pessoa ou instituição, nomeadamente o MPT.

3. O subsídio de refeição e outras compensações legalmente previstas, como são os casos das que decorrem da prestação de trabalho suplementar, são pagas a qualquer trabalhador em Portugal, independentemente de ser bombeiro sapador ou não, salvo os casos em que a lei especifique o contrário.

4. Estranha-se que o MPT pretenda, caso seja eleito no próximo dia 26 de maio para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, expor que 'um bombeiro sapador ganha mais em início de carreira do que um PSP', uma vez que, em ambos os casos, falamos de matéria reservada à Assembleia da República e ao Governo da República.

5. Salienta-se que a idade da reforma dos bombeiros sapadores é fixada em menos 6 anos do que o regime geral, situando-se, para o ano de 2024, nos 60 anos e quatro meses, com 40 anos de descontos.

6. Em sentido contrário ao cargo para o qual concorre, o candidato do MPT parece propor que sejam injetados dinheiros públicos em privados sem qualquer critério, rigor ou mesmo fiscalização, o que se lamenta.

7. Por fim, o SNBS anuncia que está disponível para reunir com o candidato do MPT, para esclarecer alguma dúvida que tenha, sempre com o intuito de garantir que, caso venha a falar novamente sobre bombeiros, o possa fazer com mais conhecimento."