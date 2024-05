Chega visita Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

A candidatura do Chega à Assembleia Legislativa da Madeira visitou a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA-Madeira).

"A organização é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), sem fins lucrativos, e reconhecida como pessoa coletiva de Utilidade Pública. A APPDA-Madeira foi criada e é constituída por um grupo de pais, que trabalham com crianças, jovens e adultos com perturbações do desenvolvimento e perturbação do espetro do autismo", começa por referir o partido, acrescentando que o objectivo passa por "melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas e das suas famílias".

"Voltamos a esta casa, que já tínhamos visitado na anterior campanha, porque é a referência de uma causa que merece toda a nossa atenção, consideração e apoio. O que os colaboradores desta casa fazem por aqueles que sofrem de perturbações de desenvolvimento é louvável e digno de todo o nosso respeito", disse o cabeça-de-lista do Chega às Regionais, Miguel Castro.

A visita à APPDA-Madeira foi usada pelos candidatos do partido para averiguar os desafios que a instituição enfrenta no desenvolvimento da sua actividade, assim como a sua opinião quanto às ferramentas pedagógicas que são usadas nas instituições públicas de ensino para garantir o bem-estar das crianças e jovens afetadas por problemas de desenvolvimento.

“A APPDA-Madeira tem na sua génese e na base do seu funcionamento a família. Por isso, tem uma percepção única do que é estimar, cuidar e dar qualidade de vida a crianças, jovens e adultos que não têm culpa nenhuma de estar numa condição mais limitada, fragilizada e, por isso, merecedora de maior atenção e apoio. Agradecemos a hospitalidade e prometemos cá voltar", rematou.