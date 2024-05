Negociações do Cairo entre Israel e o Hamas recomeçam hoje

As negociações entre Israel e o Hamas vão recomeçar hoje no Cairo, na presença de delegações do Egito, do Qatar e dos Estados Unidos, noticiaram os meios de comunicação locais.

"As negociações sobre o armistício recomeçam hoje no Cairo, na presença de todas as partes", disse uma fonte egípcia de "alto nível" à Al Qahera News, estação próxima dos serviços de informações do Egito.

A fonte, que não quis ser identificada, não forneceu mais pormenores sobre o estado das negociações que tem como finalidade uma trégua no conflito.

A última proposta apresentada pelos mediadores já foi aceite pelo Hamas, mas Israel "continua a analisar" o texto.

Esta proposta, assinada pelo Egito, Estados Unidos, Qatar e Nações Unidas, prevê uma trégua em três fases - de 42 dias cada - que deve conduzir à troca dos reféns israelitas detidos pelo Hamas por prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas, à retirada das forças israelitas de Gaza e a um período de "calma" no enclave.

Mesmo assim, estas negociações podem ser afetadas depois de o Exército israelita ter anunciado que tomou o controlo do lado palestiniano da passagem de Rafah, no extremo sul do enclave.

O Qatar, que acolhe o gabinete político do Hamas, condenou o ataque israelita em Rafah e advertiu contra a deslocação forçada dos habitantes.