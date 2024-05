Bianca Schenker e Tomasz Lipiec conquistam ouro europeu no Porto Santo

Estão encontrados novos campeões da Europa de Master em atletismo de estrada.

Depois da consagração dos vencedores da prova dos 10 quilómetros, logo pela manhã de hoje, a marginal do Porto Santo voltou a servir de palco, ao final desta manhã, de mais uma competição destes europeus, desta feita os 10 quilómetros marcha.

Com mais de uma centena na linha de partida, a prova foi disputada sob um clima ameno Alemanha e Polonia seriam os países a estar em evidência, ao subir aos mais altos lugares do pódio, bem como a selecção lusa que voltou às medalhas em termos absolutos.

Na prova masculina, e com um pelotão com cerca de meia centena de atletas, Tomaz Lipiec viria a festejar o título europeu ao cortar a meta após 49,32 minutos de corrida. O atleta polaco veio ainda a figurar como o melhor atleta na categoria de +50 anos. Já o segundo posto veio a ser ocupado pelo espanhol Ruben Piñera Álvarez, que veio a ser o melhor entre os Master 45, que rubricou o tempo final de 49,46 minutos. Já o bronze veio a ser muito ‘festejado’ pelos adeptos portugueses que se encontravam na linha de meta. Luís Gil, com o tempo de 50,18 somou nova medalha para a equipa das Quinas.

No sector feminino Bianca Schenker desde o início que mostrou que estava no Porto Santo para alcançar o título europeu. A atleta alemã fechou a prova com a marca de 53,54 minutos, conseguindo ainda uma vantagem de mais de três minutos para a segunda classificada, a portuguesa Sandra Silva que veio a ser vice-campeã da Europa com o registo de 56,23 minutos. O terceiro lugar voltou a ser ocupado por Portugal, através de Felicidade Rosa que alcançou o feito com o tempo final 56,33 minutos. De referir que este trio formou igualmente o pódio no escalão de Master 45 anos.

Estas duas primeiras provas do Europeu de Master em atletismo de estrada tem a sua cerimónia de consagração dos campeões agendadas para estar tarde, pelas 17 horas no centro da cidade do Porto Santo.

Com duas provas já disputadas, é tempo agora para os cerca de meio milhar de atletas, em representação de 27 países, carregarem baterias para a terceira e quarta prova que acontecerão no dia de amanhã. Pela manhã e com o início agendado para as 9 horas está agendado o corta-mato, a ter lugar junto à praia da Lagoa e que conta com três voltas de dois quilómetros numa percurso que será demarcado pela organização.

Já pelas 16 horas e no mesmo local tem lugar o ‘Nordic Walking’ – caminhada com bastões – e ao longo de um percurso de 10 quilómetros.