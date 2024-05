Salesianos do Funchal representam a Madeira nas Olimpíadas Nacionais de Física

Três alunos dos Salesianos do Funchal apuraram-se para disputar as Olimpíadas Nacionais de Física que vão decorrer no próximo sábado, na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, na Figueira da Foz.

Anfisa Gorbacheva, Rodrigo Neves e Santiago Lopez, alunos do 9.º C da escola salesiana, são os finalistas da Madeira que amanhã, sexta-feira, viajam para o continente, na companhia da professora de Físico-química, Marta Spínola.

Nestas Olimpíadas Nacionais de Física, alunos de todo o país serão submetidos a desafios vários em provas teóricas e experimentais, na manhã se sábado, confirmou o director de turma, professor Nuno Barros. A sessão de anúncio dos vencedores e atribuição de prémios decorre no final do dia.

Os alunos que se sagrarem campeões nacionais nas Olimpíadas de Física ficam apurados para representar o país nas finais internacionais que se disputam no Irão.