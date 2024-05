RIR ouviu habitantes do Porto Santo

A candidatura do RIR prosseguiu a sua campanha com uma visita à ilha do Porto Santo, onde aproveitou para ouvir os seus habitantes.

"Foram vários os desabafos de descontentamento com a desigualdade que sentem em relação aos habitantes da Madeira", refere Liana Pestana.

Uma popular muito revoltada queixou se da não gratuitidade nos autocarros para maiores de 65 . Outro habitante desabafou que durante os anos em que trabalhou no sector público sentiu se muito pressionado aquando dos actos eleitorais mas garante que na condição de aposentado em que se encontra, nada o impedirá de mostrar a sua revolta votando diferente e demonstrando confiança nos ditos partidos mais pequenos". Liana Pestana

Muitas outras queixas foram feitas mas uma que nos chamou à atenção foi sem dúvida sobre a destruição do antigo parque de campismo. Esse é sem dúvida um dos pontos qu e temos em análise no nosso programa. Estivemos durante cerca de 1h no atual parque urbano e nem viva alma se vimos. Para uma área tão grande, seria de bom senso dividir o mesmo em duas partes, sendo a mais perto do hotel reservado para parque urbano e o restante comportaria perfeitamente uma área de campismo. Mas infelizmente o que temos é um governo que despreza os amantes desta modalidade e incentiva ao turismo de luxo. A Madeira e Porto Santo são pertença dos seus conterrâneos". Liana Pestana

O partido RIR diz não compactuar "com esta atitude de Miguel Albuquerque e caso seja eleito será uma "voz activa no combate a estas injustiças".