Governo Regional volta a criar a figura de chefe de rede na equipa de levadeiros

Rafaela Fernandes deu conta, esta manhã, em São Vicente, da intenção de valorizar a equipa da ARM que assegura a manutenção das levadas da Madeira

Foi à margem do IV Seminário Levadas da Madeira, que junta, na manhã desta quarta-feira, cerca de uma centena de pessoas na Escola Agrícola da Madeira, que a secretária regional de Agricultura e Ambiente deu conta da intenção de o Governo Regional voltar a criar a figura dos chefes de rede, na estrutura humana ligada à manutenção das levadas, por parte da empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

De acordo com Rafaela Fernandes esta alteração vai garantir a valorização destes recursos humanos que se dedicam a garantir até a água continua a correr em muitos dos canais que fornecem água para o regadio agrícola.

Serão 12 os chefes de rede, distribuídos por todos os concelhos da Região.

A valorização salarial, conforme apontou a governante, será materializada no acréscimo de 200 a 250 euros ao salário mínimo. Rafaela Fernandes salientou, ainda, a necessidade de contratar mais 12 levadeiros, preferencialmente antes do pico do regadio, no Verão.

Sobre a candidatura das levadas da Madeira a Património Mundial, a secretária regional destacou a complexidade de todo o processo, evidenciando o facto de, independentemente do resultado, ter tido o grande mérito de juntar a comunidade em torno da valorização deste bem cultural.