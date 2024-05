O Governo Regional não felicitou o CD Nacional pela subida à I Liga?

O CD Nacional garantiu a subida à I Liga de futebol, no passado domingo, ao vencer em Tondela (3-2), com um golo de Carlos Daniel a selar a vitória nos descontos e beneficiando do empate do Aves SAD (AVS) no campo do Leixões. Um feito para o clube alvi-negro que assim regressa ao escalão máximo do futebol português.

A festa do Nacional, que levou centenas de adeptos a Tondela, começou logo após o apito final, muito perto das 13h00 de domingo e prolongou-se, já na Madeira, à noite, quando a equipa foi recebida no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Uma subida de divisão que motivou felicitações de várias entidades, desde a Assembleia Legislativa da Madeira à Câmara Municipal do Funchal. Louvores que se deverão repetir, formalmente, quando os parlamentos estiverem reunidos.

No entanto, na segunda-feira, no rescaldo da vitória, o presidente do Nacional, Rui Alves, quando questionado sobre se teria recebido mensagem de felicitação do Governo Regional da Madeira, foi directo: “Não recebi, mas também não estava à espera”.

Uma reacção que vem na sequência de sucessivas críticas do dirigente alvinegro à política desportiva do Executivo de Miguel Albuquerque e aos apoios ao futebol profissional.

Independentemente do valor dos subsídios, a questão que se coloca é saber se o Governo Regional ignorou o feito do CD Nacional.

Desde logo, numa passagem pela página de Miguel Albuquerque, no Facebook, é fácil encontrar um ‘post’ em que o presidente do GR felicita o Nacional.

“Muitos parabéns ao C. D. Nacional que, com a emocionante vitória de hoje, consegue a desejada subida à Primeira Liga de Futebol. Congratulo os jogadores, a equipa técnica, os dirigentes, os sócios e os adeptos alvinegros por esta extraordinária conquista. Um verdadeiro orgulho para a Região!” Mensagem de Miguel Albuquerque no Facebook

A mensagem é dirigida a todos os envolvidos na subida de divisão, entre eles, obviamente, o presidente.

No entanto, esta mensagem poderia ser interpretada como um gesto pessoal de Albuquerque que não vincularia o Executivo.

Recuando um pouco, também é fácil encontrar, nas plataformas online dos meios de comunicação regionais, notícias de um comunicado, da Presidência do Governo Regional, a felicitar o Nacional pela subida de divisão.

O comunicado foi enviado a todas as redacções logo após a vitória em Tondela. O jogo terminou perto das 13h00 e o ‘mail’ da Quinta Vigia foi emitido às 13h33. Meia hora depois do fim do jogo e quando jogadores e adeptos ainda estavam a festejar no relvado e nas bancadas do Estádio João Cardoso.

“O Presidente do Governo Regional e todo o seu Executivo enaltece e parabeniza o Clube Desportivo Nacional, os seus dirigentes, a equipa técnica, os atletas e sobretudo a sua massa adepta pela subida à I Liga Portuguesa de Futebol.

Uma conquista mais do que merecida do emblema da nossa Terra pelo que, jornada após jornada, demonstraram em campo em termos de qualidade, empenho e compromisso em alcançar o objetivo agora assegurado e que muito prestigia a nossa Região.”

Uma nota em que todo o Governo Regional felicita o CD Nacional, os seus dirigentes, equipa técnica, atletas e massa adepta.

Ou seja, as felicitações da Quinta Vigia foram das primeiras a ser endereçadas ao CD Nacional.

Face a isso, a afirmação de Rui Alves não é correcta. O presidente alvinegro pode dizer que não recebeu uma mensagem pessoal, mas é um facto que o CD Nacional – todos os envolvidos na subida – foi felicitado de imediato pelo Governo de Miguel Albuquerque. Por coincidência um ex-nadador alvinegro.