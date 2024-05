Sessões de esclarecimento sobre factura da água chegam a São Gonçalo e ao Monte

É já hoje que as acções de esclarecimento sobre a Fatura da Água', uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento Águas do Funchal, chegam às freguesias de São Gonçalo e do Monte. Para o dia 21 de Maio estão agendadas em São Roque e em Santo António. A 28 de Maio será a vez do Imaculado Coração de Maria e de São Martinho.

Estas sessão visam aproximar os serviços camarários dos munícipes, "promovendo a literacia financeira e técnica sobre a factura da água e incutindo a colaboração de todos na sustentabilidade económica e ambiental do abastecimento público de água".

Estas sessões têm decorrido à terça-feira e abrangem todas as freguesias do Funchal. Até ao momento, já foram realizadas ações nas freguesias de Santa Luzia, São Pedro, Santa Maria Maior e Sé.

"As sessões de esclarecimento, de natureza informal e muito prática, são muito uteis para a população em geral, com especial incidência nas faixas de população com idades mais avançadas, com baixos níveis de literacia financeira ou com parcos recursos financeiros", indica nota enviada à imprensa.

Os temas abordados incluem a explicação pormenorizada do conteúdo das facturas de água, a utilidade e a forma de comunicar mensalmente a leitura do contador, as diligências a tomar em caso de derrame, a divulgação das tarifas social e familiar, as vantagens da adesão à fatura electrónica e ao débito directo, as funcionalidades da plataforma CMFonline, as noções de cidadania associadas à plataforma FunchalAlerta e a consciencialização sobre a necessidade de utilizar água de forma racional.

A vereadora com o Pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, acompanhou uma destas acções de sensibilização, onde testemunhou a elevada adesão da população à iniciativa, quer em termos de número de participantes quer pela pertinência das questões que foram colocadas à Técnica do Departamento “Águas do Funchal” que orientou a iniciativa.