Cafôfo salienta importância do 'ferry' tecido empresarial regional

Paulo Cafôfo reafirmou, hoje, o compromisso do Partido Socialista (PS) com a ligação ‘ferry’ entre a Madeira e o continente.

Esta tarde, durante uma visita a uma empresa do ramo da metalurgia, na freguesia da Tabua, o cabeça-de-lista do PS às Regionais de 26 de Maio, salientou a importância desta ligação marítima para o tecido empresarial regional, "que, desta forma, tem uma opção mais rápida e mais vantajosa de importar as mercadorias e matérias-primas de que precisa, mas também para os produtores regionais, que passarão a ter mais um meio para exportação dos seus produtos", evidenciou.

O líder socialista apontou o objectivo de lançar o concurso público internacional para a ligação ‘ferry’ durante todo o ano, "o qual poderá ser inclusivamente plurianual", salientando que "esta é uma forma de dar maior previsibilidade e garantir a consolidação da operação".

"Trata-se de uma medida que vai ao encontro do desejo e das necessidades dos madeirenses, reforçando a mobilidade para o exterior, mas que se revela igualmente fundamental para as pequenas empresas", reforçou.

Cafôfo observou ainda que “por vezes, é preciso esperar várias semanas pelo transporte de mercadorias do Continente para a Região ou vice-versa, porque não há outra opção além dos navios de transporte de carga”, salientando que, "com o ‘ferry’, além de haver uma maior regularidade nas viagens, os preços do transporte também serão mais competitivos".