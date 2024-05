Música e arte dão as boas-vindas aos participantes na Cimeira Atlântica

Os participantes no Mesclarte-Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, evento que decorre esta tarde na Assembleia Legislativa da Madeira, foram recebidos com uma exposição da dupla ‘DDiarte’ e com uma instalação de artesãos madeirenses, promovida pelo Instituto do Vinho e Bordado (IVBAM).

Seguiu-se um momento musical, com actuações do Grupo Folclórico da Boa Nova (Bailinho da Madeira) e do Orfeão Madeirense (hinos de Cabo Verde e Madeira).

O ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, é um dos participantes nesta iniciativa organizada pela Associação da Cultura e Indústrias Criativas do Atlântico.