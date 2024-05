Equipa da I Liga joga primeira mão do play-off de manutenção em casa

O 16.º classificado da I Liga vai disputar em casa a primeira mão do play-off de manutenção com o terceiro classificado da II Liga, ditou hoje o sorteio realizado na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto.

Na mesma altura foi também sorteado o emparelhamento do play-off de manutenção do segundo escalão do futebol português, em que o terceiro classificado da Liga 3 (terceiro escalão) joga em casa a primeira mão frente ao 16.º da II Liga.

As partidas que encerram a temporada futebolística de 2023/24 realizam-se a duas mãos, a disputar em 25 de maio e 02 de junho.