Disponível versão digital da edição nº 31 da Revista Viver Câmara de Lobos

Já está disponível a versão digital da edição nº 31 da Revista de Actualidade Municipal Viver Câmara de Lobos, com o tema 'Habitar'.

A mais recente edição tem como tema central a habitação no concelho, entre outros assuntos de interesse municipal. Brevemente chegará a casa de todos os munícipes por via postal, indica nota à imprensa.

Num momento em que o acesso a uma habitação condigna é mais do que nunca uma prioridade, a Autarquia de Câmara de Lobos tem promovido diversas iniciativas no âmbito da sua política habitacional. Esta edição da Revista Viver destaca os esforços em curso para garantir que o município continue a ser um lugar acolhedor para os seus residentes, acrescenta.

Nesta edição é também dado destaque à cultura, com artigos sobre à Galeria Lourdes, o novo Festival de Arte Urbana Giratório, o Centro Interpretativo da Pesca e do Pescador, Prémio Literário João Augusto d’Ornelas e as Festas de São Pedro de Câmara de Lobos.

“Desde a sua génese que a edição desta revista desempenha um papel fundamental na promoção da transparência, participação cívica e desenvolvimento local do concelho. Configura-se como um meio transparente e acessível para a autarquia de Câmara de Lobos comunicar as suas políticas, iniciativas e projetos à comunidade local", refere o presidente da autarquia, Leonel Silva.