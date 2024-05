EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol galardoada com o prémio 'Projecto Escolar' do Educamedia

Hoje, dia 8 de Maio, a Escola 2/3 Dr. Horácio Bento de Gouveia foi palco do X Festival de Audiovisual e Cinema Escolar – FACE, como parte do 'Projecto Escolar' do EDUCAmedia.

O evento, organizado pela Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia, por meio da Direcção de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem da Direcção Regional de Educação, e integrado no Programa EDUCAmedia, contou com a presença de diversas personalidades, incluindo o director regional da Educação, Marco Gomes, e outras autoridades.

"A cerimónia de entrega de prémios teve início às 11 horas, onde foram anunciados os vencedores da 13.ª edição do Madeira Curtas, os prémios EDUCAmedia Escolas e os Prémios FACE (homenagem Professor e Projeto Escolar) relativos ao ano lectivo anterior. Destacando-se nesta edição, a nossa instituição foi reconhecida pela sua notável contribuição no campo do audiovisual e na abordagem de temáticas importantes para a comunidade educativa, como os media e audiovisuais, com o filme 'O Solar dos Esmeraldos', indica nota à imprensa.

A coordenação deste esforço esteve a cargo da professora Paula Bastos, cujo papel foi fundamental, assim como o envolvimento dos alunos do quarto ano do ano lectivo anterior.