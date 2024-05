Biden critica mandado de captura solicitado pelo procurador do TPI

O Presidente norte-americano, Joe Biden, criticou hoje o mandado de captura solicitado pelo procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra dirigentes israelitas, rejeitando qualquer "equivalência" entre Israel e Hamas.

O pedido do procurador é "ultrajante", afirmou Biden numa declaração, argumentando que "independentemente do que o procurador insinua, não há equivalência entre Israel e o Hamas, nenhuma".

"Estaremos sempre ao lado de Israel contra as ameaças à sua segurança", sublinhou.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, descreveu o anúncio do procurador do TPI como "vergonhoso", acrescentando que "poderia comprometer" as conversações de cessar-fogo em Gaza.

"Rejeitamos a equivalência estabelecida pelo procurador entre Israel e o Hamas. É uma vergonha", declarou Blinken, em comunicado.

"O Hamas é uma organização terrorista violenta que perpetrou o pior massacre de judeus desde o Holocausto e continua a manter dezenas de pessoas inocentes como reféns, incluindo norte-americanos", adiantou.

O TPI "não tem jurisdição" sobre Israel, frisou ainda.

No oitavo mês de guerra na Faixa de Gaza, o procurador do TPI, Karim Khan, pediu hoje mandados de captura para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, bem como para três dirigentes do Hamas, por alegados crimes contra a humanidade.

Khan justificou o pedido de mandados de captura para os governantes israelitas por crimes como "fazer civis passar fome deliberadamente", "homicídio intencional" e "extermínio e/ou morte".

As acusações contra os líderes do Hamas, incluindo o seu líder em Gaza, Yahya Sinouar, incluem "extermínio", "violação e outras formas de violência sexual" e "tomada de reféns como crime de guerra".

Também em Washington, o chefe do Pentágono afirmou hoje que os Estados Unidos continuarão a colaborar com o TPI relativamente à Ucrânia, apesar do desacordo sobre o pedido de mandados de prisão de responsáveis israelitas.

"Em relação à questão de saber se continuaremos ou não a apoiar o TPI em relação aos crimes cometidos na Ucrânia, sim, estamos a continuar esse trabalho", disse Lloyd Austin à imprensa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, viajará terça-feira para Paris, a fim de discutir o anúncio do procurador do TPI, indicou o seu gabinete.

Os encontros de Katz incluem o seu homólogo francês, Stéphane Séjouré, o presidente do Senado e os líderes da comunidade judaica francesa, uma das maiores do mundo.

O ministro "discutirá uma série de questões, incluindo o pedido do procurador do TPI para emitir mandados de detenção, as negociações e a promoção da proposta francesa para resolver o conflito no Líbano com o Hezbollah, a expansão do regime de sanções contra o Irão, a extensão da operação militar em Rafah e a luta contra o antissemitismo na França", adiantou a mesma fonte.

O atual conflito na Faixa de Gaza foi desencadeado pelo ataque sem precedentes dos islamitas palestinianos do Hamas em solo israelita de 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 35 mil mortos, na maioria civis, de acordo com as autoridades locais controladas pelo Hamas.