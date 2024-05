Reinventar a Tradição é o mote do Mesclarte que começa com 'Grande Exposição'

É já amanhã, sábado, que o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe o 'Mesclarte 24 – Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas’, que se inicia pelas 15h30. Antes haverá visita à 'Grande Exposição' dos DDiarte e à instalação de artesão regionais. Estas são de entrada livre.

A reunião deste ano tem como tema 'Reinventar a Tradição', o que deu o mote para a imagem criada pela dupla DDiarte. “Foi-nos pedida uma imagem que refletisse sobre o curto tempo que temos para a sensibilização e definição de regras no uso da inteligência artificial vs criatividade humana e que focasse no tema «reinventar a tradição», achamos que o resultado foi bem conseguido. Espero que gostem”, referem Zé Diogo e Diamantino Jesus na página do Facebook.

Os diálogos com os agentes da cultura e das indústrias criativas dos países do eixo Atlântico que falam português já juntou na Região mais de 200 artistas nacionais e de países como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Brasil.

"Com o objetivo de pensar, promover a cultura e projetar o futuro, a edição deste ano conta com várias personalidades entre elas o ministro do Mar de Cabo Verde, Abraão Vicente, que é sociólogo, pintor, fotógrafo e cronista. Abraão Vicente foi considerado, em 2020, uma das 100 personalidades mais influentes de descendência africana, na categoria de Política e Governança", indica.

Júlio Pereira, Marisa Santos, Lumi Lapin, Tony Fernandes e Márcio Nóbrega são algumas das individualidades convidadas a testemunhar na primeira pessoa as experiências da criação, na rúbrica “Case Studies”.

O evento contempla um reconhecimento público a Teresa Brazão, ex-Diretora Regional da Cultura que contribuiu para o desenvolvimento do sector da Cultura no arquipélago da Madeira, e uma homenagem a Abraão Vicente, culminando com as intervenções da Presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, do Secretário Regional do Turismo, Eduardo Jesus, e do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

O programa conta com a participação do arqueólogo madeirense Daniel Sousa, que abordará “Legado – Histórias de Património da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens”, uma entrevista gravada para o Diário e para a TSF-Madeira, parceiros da iniciativa cultural.

A Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, denominada de ‘Mesclarte’, é um evento organizado pela a Associação das Indústrias Criativas, com o apoio da Assembleia Legislativa da Madeira, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal.