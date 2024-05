Maratona Fotográfica FNAC chega ao Porto Santo sob o mote 'Liberdade'

A Maratona Fotográfica FNAC vai chegar ao Porto Santo, a 22 de Junho, com uma série de iniciativas programadas. O mote para esta 16.ª edição é 'Liberdade', associando-se assim às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. As inscrições decorrem até 31 de Maio. O evento está organizado para que residentes e turistas das duas ilhas possam participar.

De acordo com nota à imprensa, a maratona tem início marcado para as 10h30 no Porto de Abrigo do Porto Santo, por ocasião da chegada do navio Lobo Marinho. Após o check-in, os participantes seguirão de autocarro para o roteiro, que assegurará também o regresso até ao ponto de partida. A Maratona Fotográfica terminará no mesmo dia, pelas 18 horas, a tempo de regressar ao Funchal.

" Independentemente do nível de experiência ou do equipamento utilizado, seja um smartphone ou uma câmara profissional, todos podem participar nesta celebração fotográfica, sendo o único requisito a paixão pela fotografia e o desejo de fazer parte desta jornada emocionante. Os interessados podem inscrever-se nas lojas físicas da FNAC, através do site www.fnac.pt/maratonas-fotograficas ou ligando para o serviço Liga & Encomenda FNAC através do número 211 536 000. A participação tem um custo associado de 35€ por inscrição, sendo que para os aderentes do Cartão FNAC a inscrição é de 30€. O valor da inscrição inclui almoço e todas as deslocações na Ilha do Porto Santo", explica nota à imprensa.

A avaliação das participações ficará a cargo de um único elenco de jurados composto por dois fotojornalistas, Diana Tinoco e José Goulão, a quem se junta Marisa Cardoso, uma fotógrafa com trabalhos em diversas áreas.