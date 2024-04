Porto do Funchal recebe quatro navios esta quarta-feira

O Porto do Funchal acolhe hoje os navios transatlânticos Queen Victoria e Seabourn Ovation e o estreante Exploris One, estando ainda prevista a entrada de um quarto navio às 16h30, outro estreante, o National Geographic Endurance.

Os três navios atracados estão a movimentar um total de 3.875 pessoas, sendo 2.390 passageiros, revela a APRAM.

O Exploris One, um navio de expedição, da Exploris Expeditions, chegou na tarde de ontem, pernoitou e tem partida marcada para as 14h00 de hoje, com destino a Ponta Delgada.

Esta manhã, o comandante Eric Pierre Saint Plancet, de França, recebeu a presidente da Autoridade Portuária, Paula Cabaço, representantes da Capitania, do agente do Clube de Entusiastas de Navios.

Na ocasião, Paula Cabaço pediu ao comandante que nos itinerários de expedição deste navio seja incluída a ilha de Porto Santo, tendo apresentado a ilha como “um paraíso ambiental.”

Após a habitual troca de placas, seguiu-se uma visita a bordo, orientada pelo próprio comandante.

O Exploris One veio de La Palma com 37 passageiros e 94 tripulantes, no âmbito de um cruzeiro pela costa africana, que incluiu Dakar, Cabo Verde, Dakla e as ilhas atlânticas das Canárias e da Madeira.

O Queen Victoria está a terminar um cruzeiro de 111 noites. A bordo traz 1798 passageiros e 975 tripulantes.

Este cruzeiro começou em Hamburgo a 9 de Janeiro, com escalas em Southampton, Bermuda, Florida, Aruba, Panamá, Guatemala, México, Califónia, Hawai, Samoa, Fijis, Nova Zelândia, Austrália, Indonésia, Filipinas, Hong Kong, Vietnam, Singapura, Sri Lanka, Mauricias, África do Sul, Namibia, Tenerife, agora, Funchal, seguindo-se Southampton e Hamburgo, onde termina a viagem a 30 de Abril.

O Seabourne Ovation está a atravessar o Atlântico, numa viagem de 26 noites, desde Barbados, com escalas em St. Lucia, St. Georges, Tobago, Curaçau, Bonaire, Aruba, República Dominicana, Miami, agora, Funchal, seguindo-se Lisboa, onde acaba este cruzeiro.

A bordo, viajam 555 passageiros e 416 tripulantes. O navio sai às 17h00, após uma escala de 11 horas na Madeira.

O quarto navio que chega esta tarde, em escala inaugural no Porto do Funchal, é o National Geographic Endurance.

Vem de La Palma, com 51 passageiros e 103 tripulantes, fica 26 horas na Madeira e parte para Vila do Porto amanhã, às 18h00.

O navio esteve na América do sul, com escalas na Argentina, Brasil, passou por Cabo Verde, Grã-Canária e La Palma.