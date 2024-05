Tribunal emite mandado de captura a ex-PR por crimes contra a humanidade

Um mandado de captura internacional foi emitido contra o antigo Presidente da República Centro-Africana François Bozizé, no âmbito de uma investigação sobre a sua responsabilidade por eventuais crimes contra a humanidade, anunciou hoje fonte judicial.

François Bozizé, de 77 anos, que tomou o poder em 2003 através de um golpe de Estado, antes de ser derrubado 10 anos mais tarde por rebeldes, e que lidera atualmente a principal rebelião centro-africana, está exilado na Guiné-Bissau desde março de 2023.

O mandado de captura internacional foi emitido em 27 de fevereiro, de acordo com um comunicado de imprensa do Tribunal Penal Especial (TPE), um tribunal híbrido em Bangui, composto por juízes centro-africanos e estrangeiros, encarregado de investigar e julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos desde 2003 na República Centro-Africana, um país que viveu uma série de guerras civis e regimes autoritários desde a sua independência de França, em 1960.

Os juízes do TPE emitiram o mandado como parte de uma investigação sobre possíveis "crimes contra a humanidade" cometidos pela guarda presidencial de Bozizé entre fevereiro de 2009 e março de 2013 numa "prisão civil" e num "centro de treino militar" em Bossembélé, no centro do país.

Os juízes concluíram que existiam "provas sérias e corroborantes contra" Bozizé, "suscetíveis de implicar a sua responsabilidade penal", "na sua qualidade de superior hierárquico e de chefe militar".