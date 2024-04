Bar do Teleférico do Cristo Rei assaltado de madrugada

É já o terceiro assalto na madrugada desta segunda-feira. Além do bar na Camacha e da padaria de Gaula, os ladrões assaltaram também o bar do Teleférico do Cristo Rei durante a noite.

O modus operandi foi o mesmo dos anteriores. O assaltante partiu o vidro da porta e furtou a caixa registadora.

A Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local para tomar conta da ocorrência e recolheu elementos para a investigação, nomeadamente a existência de impressão digitais.