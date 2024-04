Suspeitos de crimes saem em liberdade devido a greve dos funcionários judiciais

Pelo menos 12 detidos vão sair hoje em liberdade na área metropolitana de Lisboa devido à greve dos oficiais de justiça, envolvendo casos de homicídio, violência doméstica e tráfico de droga, segundo fonte do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ).

A mesma fonte disse à Lusa que há um suspeito de homicídio que será libertado por não poder ser presente a juiz de instrução para primeiro interrogatório judicial no prazo de 48 horas. O mesmo acontece em relação a outros cinco suspeitos de tráfico de droga que já foram libertados, quatro dos quais apanhados com 'bolotas' de estupefacientes, e que seriam supostamente 'correios de droga'.

Há ainda um outro detido - cujo alegado crime não foi identificado - que teve de ser libertado em Cascais e mais cinco detidos por suspeitas de violência doméstica que saem também em liberdade pela mesma razão: dois em Lisboa, dois em Sintra e um no Seixal.

"O feriado do 25 de Abril ficou entre duas greves sem serviços mínimos e os detidos que acabarem o prazo de 48 horas entre estes três dias [quarta, quinta e sexta-feira] esgotam o prazo antes do turno de sábado de manhã no Tribunal Central de Instrução Criminal" [também conhecido como Ticão], referiu.

A mesma fonte admitiu que "se calhar, vão verificar-se mais situações destas até ao final de dia e na sexta-feira".

"Normalmente não há turnos ao feriado. Os tribunais podem ter lá os juízes no Ticão ou no tribunal de instrução de Cascais, mas não têm os funcionários", sintetizou.

Segundo a mesma fonte do SFJ, a greve de hoje, que foi acompanhada de concentrações destes profissionais em diversas cidades do país, terá atingido "os 90% de adesão" a nível nacional.

No Algarve, por exemplo, a adesão à greve de hoje dos funcionários judiciais está acima dos 70%, encontrando-se encerrados os tribunais de Faro e de Olhão.

O dirigente regional do Algarve do SFJ, Aniceto Massa, disse que a paralisação na maioria dos tribunais "é muito significativa, funcionando praticamente em serviços mínimos".

Segundo Aniceto Massa, os processos com arguidos presos estão a ser direcionados pelos tribunais que estão encerrados para o Tribunal de Portimão, "onde se regista forte adesão, mas com funcionários a trabalharem no juízo de instrução criminal".

Na opinião de Aniceto Massa, a adesão à greve de hoje "não é maior, porque o vencimento que os funcionários judiciais auferem é de tal maneira escasso e paupérrimo que é um esforço significativo fazer dois dias de greve consecutivos".

"Apesar de as pessoas terem vontade de fazer greve, não é fácil depois gerir o orçamento familiar. Estou convicto que na sexta-feira a adesão seja de 100% no Algarve", concluiu.