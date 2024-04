Mohamed VI concede 2.097 indultos por ocasião do fim do Ramadão

O rei Mohamed VI de Marrocos concedeu hoje indultos a 2.097 condenados, 18 dos quais por crimes de "extremismo e terrorismo", por ocasião da celebração que assinala o final do Ramadão, Eid al-Fitr, que começa esta quarta-feira.

Um comunicado emitido pelo Ministério da Justiça e difundido pela agência oficial marroquina MAP, citada pela Efe, indica que 1.809 das pessoas abrangidas pelo indulto estão a cumprir pena de prisão efetiva, estando as restantes em liberdade.

Relativamente aos condenados por terrorismo que beneficiaram com esta medida, o comunicado refere que "exprimiram oficialmente o seu compromisso com os valores sagrados da nação e das instituições nacionais, reviram as suas orientações ideológicas e rejeitaram o extremismo e o terrorismo".