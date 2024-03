Tiago Berenguer inicia estágio na Academia Peter Gade

O atleta Tiago Berenguer iniciou esta segunda-feira o Estágio Internacional na Yonex Peter Gade Academy, que decorrerá até ao dia 5 de Abril, em Copenhaga – Dinamarca.

O atleta do Club Sports da Madeira vai durante 15 dias integrar os trabalhos na academia de um dos jogadores de badminton de maior sucesso na história da modalidade, o dinamarquês Peter Gade, com 24 títulos de Grand Prix/Super Series, incluindo o YONEX OPEN JAPAN em 1998 e cinco títulos de Campeão Europeu de Singulares, tendo liderado o ranking mundial masculino de 1998 a 2001, ganhando o seu primeiro título do YONEX All England em 1999.

O respectivo estágio vai proporcionar ao atleta não só uma grande experiência, como também a oportunidade para poder aprofundar os seus conhecimentos.

Tiago Berenguer vai ser acompanhado durante esta deslocação pelo seu treinador Cosme Berenguer.

O estágio conta com o apoio do Comité Olímpico de Portugal, Federação Portuguesa de Badminton, Associação de Badminton da RAM, Direção Regional de Desporto, entre outros patrocinadores.