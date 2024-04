Sem surpresa, mais pobres sem acesso ao crédito à habitação

Bom dia. Uma das notícias em destaque dos jornais é a que está na manchete do Público desta sexta-feira, 5 de Abril de 2024. Uma evidência expressa em números que não surpreendem. Mas há mais notícias, inclusive da Madeira...

No Correio da Manhã:

- "IVA das faturas paga pensão"

- "Comissão propõe que parte das faturas seja devolvida em forma de complemento"

- "Peritos querem travar reformas antecipadas"

- "Dérbi decisivo em Alvalade"

- "Benfica: Schmidt com dúvidas sobre avançado"

- "Sporting: Pote avança com Paulinho à espreita"

- "FC Porto: Cortes no Dragão afetam Porto Canal"

- "Comissão Parlamentar: Ventura aperta Marcelo sobre caso das gémeas"

- "Disparam a partir de carro contra casal e bebé de colo"

- "Longevidade: Homem mais velho do mundo morre aos 114 anos"

- "Montenegro levou lista a Belém e secretários de Estado tomam hoje posse"

No semanário Expresso:

- "Caso das gémeas - Presidência acusada de condicionar investigação"

- "Grandes medidas do Governo serão apresentadas em cima das europeias"

- "Centeno não é opção para o Banco de Portugal"

- "Tribunal de Contas, PGR, Lusa e RTP na lista das nomeações"

- "Marcelo quer rever estatuto dos militares e afasta SMO [Serviço Militar Obrigatório]"

- "Autor do antigo 'logo' do Governo alvo de ameaças de morte"

- "Esquerda teme pela eutanásia e pelas barrigas de aluguer"

- "MP travou buscas da PJ a secretário de Estado"

- "Já há sete casos de inseminação 'post mortem' em Portugal"

- "Pensões médias perderam 15% nos últimos 15 anos"

- "Números que marcaram o dérbi do título"

- "Vai nascer o primeiro avião desenhado e construído em Portugal"

- "30 anos depois ainda há feridas por sarar no Ruanda"

- "Lista de secretários de Estado entregue"

- "Elvira Fortunato passa a conselheira da Presidência"

- "IGAI [Inspeção-Geral da Administração Interna] abre inquérito em Setúbal"

No semanário Nascer do Sol:

- "Schengen: Atrasos ameaçaram permanência de Portugal"

- "Almirante Henrique de Gouveia e Melo: 'Um militar, fora do ativo, tem tanto direito a concorrer a um cargo político como um pescador ou um jurista'"

- "Francisco Sassetti da Mota, padre jesuíta e ex-diretor da Brotéria: 'Acho absurdo, e até chocante, o apoio de Américo Aguiar a Pinto da Costa'"

- "Política - Governo acena com corrupção para 'cativar' Ventura"

- "Economia - Excedente não é 'cofre cheio', dizem economistas"

- "Natalidade - Portugueses no Brasil pagam para aceder ao consulado"

- "Portugal Amanhã - Agenda europeia pode beneficiar mais Portugal?

- "Euronews - Guerra no Médio Oriente: Irão promete vingar ataque a embaixada"

- "Jorge Paixão, treinador de futebol - Futebol português além-fronteiras: Paixão dentro e fora de campo"

No Público:

- "Famílias de menores rendimentos só acederam a 3% do crédito à habitação"

- "Ana Coucello conspirou para derrubar a ditadura e luta pela paridade"

- "'Fado Alexandrino' no teatro, ou uma nova língua para falar da guerra e da democracia"

- "O que 50 anos de literatura nos dizem do país"

- "Ex-governante - Inspecção da Saúde implica Lacerda Sales no caso das gémeas"

- "Secretários de Estado - Governo é maior do que o anterior e foi difícil de completar"

- "José Luís Carneiro: 'Há espaço para o diálogo político' com o PSD sobre Orçamento"

- "Segurança Social - Peritos propõem aumentos para todos os pensionistas ao ritmo da inflação"

- "Crise humanitária em Gaza - Numa conversa 'tensa e longa' Biden ameaça Netanyahu com mudança na relação com Israel"

No Jornal de Notícias:

- "Bispos divididos sobre indemnizações a pagar às vítimas de abusos sexuais"

- "Secretários de Estado - Muitas mulheres e aparelho em força no desenho final do Governo"

- "Metro do Porto faz história e bate recorde de passageiros"

- "Dérbi lisboeta - Vozes da experiência vão comandar defesas de Sporting e Benfica"

- "F. C. Porto - Pinto da Costa ataca Villas-Boas, que promete uma equipa de futsal"

- "Auditoria da IGAS [Inspeção-Geral das Atividades em Saúde] - Secretária trama Lacerda Sales no caso das gémeas"

- "Música - Taylor Swift na lista dos mais ricos do Mundo"

No Diário de Notícias:

- "General Valença Pinto: 'A questão do Serviço Militar Obrigatório não pode ser opinada com base em estados de alma'"

- "75 anos da Nato - Aliados fazem a festa mas MNE ucraniano saiu sem novos apoios"

- "TAP - Privatização pressiona Luís Rodrigues a cortar custos, mas trabalhadores pedem cautela"

- "Corrupção - Entre os 'consensos' de Montenegro e as propostas dos partidos"

- "Onde estava há 50 anos? Esther Mucznik, escritora"

- "Política - Os 'convites por fechar' que atrasaram a divulgação dos secretários de Estado"

- "Sindicato - Nuno Matos. O novo dirigente sindical dos juízes que recusa a implosão da Justiça"

No Negócios:

- "Peritos sugerem aumentos à inflação nas pensões mais altas"

- "Entrevista a Emílio Rui Vilar: 'Não me reconheci na vivência partidária'"

- "Cimpor, um conto de fadas pelo mundo que acabou em Portugal"

- "Dívida nacional perde 2,3 mil milhões do BCE"

- "Madeira - Cruzeiros vão gerar taxas de 1,2 milhões"

- "Tecnologia - Google nega que pesquisas com IA venham a ser pagas"

- "Política - Novo governo completo com secretários de Estado"

No O Jornal Económico:

- "Estratégia para o lítio está na gaveta do Governo há seis anos"

- "Fusões bancárias só serão realidade com expressão após conclusão da União Bancária" [CEO do Millennium BCP]"

- "Escolha de equipa de políticos e técnicos atrasa apresentação de secretários de Estado"

- "Hugo Santos Ferreira, presidente da APPII [Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários]: "É necessária uma 'task force' legislativa e fiscal para resolver o problema da habitação"

- "Et cetera - Sky faz 'engenharia de sonhos' em Portugal para o mundo"

- "Espanhola Abertis e dois fundos interessados na Autoestrada do Douro Litoral"

- "Neosanté regressa ao mercado português após dez anos de ausência"

No O Jogo:

- "Os 19 triunfos seguidos dos dragões na prova rainha dão recorde nacional e pódio europeu - Uma taça para esta série"

- "39 mil euros em multas no rescaldo do Estoril-FC Porto"

- "Processos: a Diogo Costa e Francisco Conceição por pontapearem porta, a Pinto da Costa por declarações"

- "Eleições: [Pinto da Costa] 'Antero Henrique é o patrono [de AVB] e tentou que não me candidatasse'"

- "'[André Villas-Boas] Tenho 46 anos, posso ficar de pé'"

- "Dérbi. Nuno Santos e João Mário têm um título por cada clube e podem desempatar - Já houve 12 campeões 'troca-tintas'"

- "Eurico Gomes destaca 'regularidade do Sporting' e 'qualidade dos jogadores do Benfica'"

- "Sporting. Médio treinou ontem sem limitações e é opção para Amorim - Pote no relvado e disponível"

- "Benfica. Decisão do argentino, como no regresso, não depende do salário - Rui Costa já falou com Di María"

- "Otamendi nos Jogos Olímpicos arrisca arranque da época"

- "Braga. Fernando Alexandre, ex-colega, traça perfil de Rui Duarte: 'Tem muitas coisas do Sérgio Conceição'"

- "Arouca. Carlos Pinto, presidente dos 'lobos', magoado com Salvador e o treinador: 'Se queriam o Daniel Sousa falávamos depois do jogo'"

No A Bola:

- "Bryan Ruiz - Recorda derbi decisivo de 2016"

- "´Vi Ronaldo e Messi falhar assim'"

- "Hjulmand avisa: 'É especial, mas não é decisivo'"

- "FC Porto: SAD, Pinto da Costa, Francisco Conceição e Diogo Costa com processos disciplinares"

- "Pinto da Costa: '25 de abril não chegou ao futebol'"

- "Villas-Boas: 'Identificamos em Sérgio Conceição o puro sentimento portista'"

- "AC. Viseu tem projeto para voltar à Liga"

- "Tengstedt parte na frente para Alvalade"

- "Segundo lugar pode valer vaga direta na Liga dos Campeões"

- "Espanha: Félix aconselha Bernardo Silva ao Barcelona"

E no Record:

- "Cego, surdo e mudo"

- "António Nobre omite incidentes na Amoreira"

- "Delegados denunciam socos e pontapés numa porta"

- "Diogo Costa e Francisco Conceição com processos disciplinares"

- "Não viu, não ouviu nem reportou - insultos de Francisco Conceição"

- "Pinto da Costa também arrisca castigo"

- "Rui Costa atira-se a Pinheiro"

- "Reclamou penalti sobre Rafa e teve resposta"

- "Atitude no túnel da Luz consta do relatório"

- "Schmidt não mexe - Mantém equipa para Alvalade"

- "Otamendi com pré-época condicionada"

- "Sporting: Pote vai a jogo"

- "Morita no lugar de Bragança"

- "Hjulmand: A nossa ambição é ganhar o campeonato"

- "Yolanda Hopkins: 'Quero trazer o outo no surf para Portugal'"

- "Estoril Open: Nuno Borges nos quartos"

- "Pedro Dias é o secretário de Estado do Desporto"