Presidente do Marítimo visitou Delegação do clube em Lisboa

O Presidente do Marítimo visitou, esta sexta-feira, a delegação do clube em Lisboa, situada no Restaurante Doce Mastro, na freguesia de Arroios. Na oportunidade, Carlos André Gomes almoçou na representação maritimista na capital portuguesa, num encontro que, de acordo com a Comunicação do clube, “serviu para estreitar laços com Carlos Sousa, delegado local”.

Esta visita foi ainda o pontapé de saída no roteiro de Carlos André Gomes pelas delegações do CS Marítimo. Refira-se que o presidente maritimista estará esta noite a assistir ao Portugal- Bósnia em selecções femininas, em jogo de qualificação para o Campeonato da Europa.