Universidade de Lisboa vai construir residência com 200 camas

A Universidade de Lisboa (UL) vai construir uma nova residência universitária com 200 camas, um investimento de mais de cinco milhões de euros e com abertura prevista para 2026.

A construção foi aprovada em resolução do Conselho de Ministros de 27 de março, o último liderado por António Costa e com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O reitor da UL, Luís Ferreira, disse à Lusa que a nova residência universitária deverá entrar em funcionamento "no 1º. semestre de 2026" e que a aprovação em Conselho de Ministros "não representa um financiamento por parte do Governo", mas apenas uma autorização para a obra, que será suportada por verbas próprias da universidade.

Luís Ferreira deixou, no entanto, em aberto a possibilidade de ser obtido "financiamento parcial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)".

Questionado sobre o problema do alojamento estudantil em Lisboa, o reitor da UL explicou que a abertura da nova residência não resolve "de forma nenhuma" a crise na habitação, mas é "um contributo para suprir as necessidades".

A nova residência universitária em Lisboa estará localizada na avenida das Forças Armadas, junto à Cidade Universitária.