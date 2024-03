PS considera que executivo essencialmente da AD não permite perceber como PSD quer governar

O dirigente do PS Pedro Delgado Alves considerou hoje que o novo Governo é essencialmente composto por personalidades da AD e não procurou "alargar a base parlamentar de apoio", alegando que não se percebe como é que Montenegro pretende governar.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, Pedro Delgado Alves salientou que o executivo hoje apresentado pelo líder do PSD, Luís Montenegro, ao Presidente da República é essencialmente composto "a partir das personalidades da Aliança Democrática (AD), do PSD e do CDS".

"Não há aqui nenhum alargamento da sua base parlamentar de apoio, não há um alargamento ou uma abertura que nos permita vislumbrar como é que Luís Montenegro pretenderá governar", salientou.

Para o deputado do PS, há atualmente uma "questão fundamental que é a estabilidade governativa" e o elenco governativo apresentado por Luís Montenegro não lhe dá "uma resposta clara".

"Como é que, perante aquilo que todos pudemos verificar nos últimos dias, a instabilidade que existe em sede parlamentar, como é que esta configuração ministerial vai superar esta dificuldade, como é que o futuro Governo pretenderá governar?", questionou.

Pedro Delgado Alves reforçou que o elenco governativo é fundamentalmente composto "de protagonistas, de decisores, de autores, de executores do essencial das ideias e das traves-mestras do programa da AD que, muito provavelmente, com estes dados, se transformará no programa de Governo".

"Naquilo que respeita à vida das pessoas, às políticas públicas que vão ser decisivas para a sua vida, para o seu quotidiano, aquilo que poderá melhorar a qualidade de vida dos portugueses, são fundamentalmente executores escolhidos de um programa que nos parece errado e a traduzir um retrocesso em muitas áreas relevantes", afirmou.