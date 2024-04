ASA apoia duas famílias com equipamentos ortopédicos

A ASA – Associação Desenvolvimento de Santo António irá apoiar 2 famílias com equipamentos ortopédicos, adquiridos através do valor angariado pela consignação do IRS 2022.

Segundo Marcelo Gouveia, presidente desta instituição, "todos os valores que a ASA receber através destas consignações, serão revertidos para apoios sociais de famílias ou pessoas com dificuldades de adquirir esses bens”. Mais refere que “esta decisão da direcção vai de encontro a um dos propósitos da nossa IPSS que visa interagir com situações de maior fragilidade financeira, das famílias que têm baixos rendimentos, permitindo desta forma proporcionar melhores condições de vida e maior conforto”.

No ano de 2023, a ASA interagiu com 16200 pessoas, um número considerável de participantes e utentes nas ações que a associação desenvolve no decorrer de cada ano civil.

O presidente da ASA informou que a entidade que preside, concorreu e ganhou o financiamento de um projeto que será suportado pela Fundação La Caixa, onde irá trabalhar com jovens. O dirigente deixou para mais tarde novos desenvolvimentos sobre este tema.

A ASA apela para que este ano, todos aqueles que fazem o IRS relativo ao ano de 2023, voltem a consignar os 0.5%, sem custos para os mesmos, para voltar a alocar o valor em prol de uma iniciativa social.