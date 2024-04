Cerca de 50 pessoas manifestam-se contra a guerra na Palestina

Esta tarde cerca de 50 pessoas concentraram-se junto às Portas da Cidade do Funchal, no Largo dos Varadouros, para demonstrar solidariedade com o povo da Palestina.

A inciativa, promovida pelo pelo CPPC, USAM/CGTP e Projecto Ruído, exigiu o cessar-fogo imediato e permanente, assim como ajuda humanitária e o fim do massacre.

Nesta iniciativa foram proferidas intervenções de Pedro Carvalho da USAM/CGTP-IN, de Helena Câmara do Projecto Ruído e de Guilherme Vieira pela CPPC que denunciaram o "brutal crime e o hediondo massacre que Israel está a cometer em Gaza mas também na Cisjordânia, proclamando que ninguém pode ficar indiferente. É urgente o fim imediato dos bombardeamentos na Faixa de Gaza e do massacre dos seus habitantes que já provocou mais de 27 mil mortos e cerca de 66 mil feridos, entre as quais muitos milhares de crianças", refere uma nota enviada à comunicação social.