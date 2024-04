O avanço imparável do mar nos destaques da imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias que marcam os jornais nacionais diários e as revistas semanais publicadas nesta quinta-feira, 4 de Abril de 2024.

Na revista Visão:

- "Ameaça a dobrar no litoral"

- "Os projetos polémicos em Esposende, São Martinho do Porto, Troia, Oeiras e Faro"

- "Governo - O caderno de encargos e os desafios de Montenegro"

- "100 anos da Bial - A história de sucesso da farmacêutica portuguesa que apostou na inovação"

- "EUA - O plano de Biden para vencer Trump"

Na revista Sábado:

- "Como a inteligência artificial já previne doenças e salva vidas"

- "Pacheco Pereira - Serviço militar é um 'elemento estrutural da democracia'"

- "Miguel Albuquerque - Agressões e perseguições no PSD Madeira"

- "As queixas de tortura que visaram o 'dentista da TV' - Vendou cliente e arrancou-lhe 22 dentes a sangue frio"

- "Os riscos dos manuais digitais no 1.º ciclo - Alunos com dificuldades em escrever e fazer contas"

No Correio da Manhã:

- "Gémeas com acesso irregular a remédio de 4 milhões"

- "Inspeção de Saúde envia relatório para o MP"

- "Nuno Rebelo de Sousa, filho de Presidente da República, não foi ouvido"

- "Erros começaram com marcação da primeira consulta no Hospital de Santa Maria por 'conta' da Secretaria de Estado"

- "Tráfico de droga: 'Xuxa' reclama 5 milhões de 'Escobar brasileiro'"

- "Primeira medida de Governo de Montenegro é apagar símbolo de Costa"

- "Pepê deixa dragão mais perto do Jamor"

- "Dérbi decisivo em Alvalade"

- "Benfica: Schmidt acredita que pode dominar leões"

- "Sporting: Liverpool e Barcelona querem Amorim"

- "Empréstimo: SAD benfiquista paga 5,1% de juros"

- "Beja: 22 anos por matarem com ferro casal que os acolheu"

- "IRS: Famílias declaram mais de 250 mil euros"

- "Taiwan: Sismo mata 9 e faz mais de 900 feridos"

No Público:

- "Consumidores vão pagar 12 milhões a municípios por novas linhas eléctricas"

- "Guerra na Europa - NATO pondera criar fundo de 100 mil milhões para apoio à Ucrânia"

- "PS - Luísa Salgueiro quer socialistas a negociar orçamento"

- "Autoeuropa - Pré-acordo laboral chumbado pelos trabalhadores"

- "Saúde - Comissão pede formação de 10.700 médicos em 12 anos"

- "Entrevista - FNE pede 30% do tempo congelado dos professores já este ano"

- "Teatro - GOLP, o espectáculo português-chileno do nosso descontentamento"

- "Médio Oriente - Mortes de trabalhadores humanitários aumentam pressão sobre Israel"

No Jornal de Notícias:

- "Metade dos alunos pobres não entra na universidade"

- "V. Guimarães 0-1 FC Porto. Cabeçada no Berço"

- "Governo - Montenegro pede ajuda da Oposição no combate à corrupção"

- "'Foi criada a ideia de que o Ministério Público é um lobo mau que caça políticos' - Paulo Lona, presidente do Sindicato dos Magistrados do MP"

- "Rendas em Matosinhos e Gaia superam as do Porto"

- "Braga - Obras do metrobus começam no verão de 2025"

- "IRS - Famílias muito ricas duplicaram na última década"

- "Adição - Cada vez mais portugueses fumam e bebem"

- "Braga - Daniel Sousa sai do Arouca e orienta guerreiros na próxima temporada"

- "Benfica - Dez golos sofridos contra os grandes"

- "Eleições: sócios na fila até às 20 horas vão poder votar no Dragão"

No Diário de Notícias:

- "Tempo médio de espera dos doentes encaminhados pela linha SNS24 é superior ao dos restantes"

- "Linguagem não-verbal - Um governo mais organizado, mas com grande distância entre ministros"

- "Estratégia - A 'teia' de Montenegro para enredar um líder do PS que 'não cede' nem receia 'chantagens'"

- "Impostos - Famílias muito ricas que declaram IRS duplicaram numa década"

- "NATO - Aliança Atlântica comemora Bodas de Diamante agridoces"

- "Iniciativa Liberal - Tiago Mayan posiciona-se para disputar liderança com Rui Rocha"

- "Onde estava há 50 anos? Jorge Bandeira, artista plástico"

No Negócios:

- "Valorização do BCP abre porta à venda pela Fosun"

- "Governo investe contra 'teoria dos cofres cheios'"

- "Grupo Ascendum com expansão à vista na Europa e EUA"

- "O que falta saber sobre a nova parceria da SAD portista"

- "Dívidas - Finanças com menos tempo para cobranças"

- "inflação - Fim do IVA Zero acelerou preços abaixo do previsto"

- "Mundo - Terramoto em Taiwan é nova ameaça aos 'chips'"

No O Jornal Económico:

- "Apenas 70 mil famílias declaram mais de 100 mil euros brutos por ano"

- "'É realista apontar corte das taxas de juros algures no terceiro trimestre' [especialista sénior de investimentos da Nordea Asset Management (NAM), Fabio Angelini]"

- "Nuno Vaz substitui Diogo Cunha como CEO do Banco Atlântico Europa"

- "Montenegro tem o desafio de criar 'emprego com valor acrescentado', alerta economista João Duque"

- "Assembleia anual de acionistas da EDP Renováveis - Topo da Agenda"

- "SIBS arrisca até dois anos sem poder participar em procedimentos de contratação pública [Miguel Miranda, sócio e coordenador da área de prática de Concorrência e União Europeia da Raposo, Sá Miranda & Associados]"

- "Israel admite prática de 'disparar primeiro e perguntar depois'"

No O Jogo:

- "V. Guimarães 0-FC Porto 1. De mão beijada"

- "Álvaro Pacheco: 'Eliminatória está em aberto'"

- "Sérgio Conceição: 'Vitória justa mas curta'"

- "Braga. Presidente confirma técnico do Arouca na próxima época e arrasa antecessor - Daniel OK Artur KO"

- "Rui Duarte no banco até final de 23/24"

- "Sporting. Rúben Amorim fez do dinamarquês o trinco mais goleador - Hjulmand tem nova dimensão"

- "Pote não esteve no relvado e é dúvida para sábado"

- "Benfica. Intensidade nos píncaros motiva águias para dérbi do campeonato - Neves desafia Alvalade para duelos"

- "Outro empréstimo de 35 MEuro para pagar o anterior"

- "Ténis. Despedida emotiva do vimaranense no Estoril Open - João Sousa, melhor português de sempre, disse adeus"

No A Bola:

- "Está a postos"

- "Sporting recupera Pedro Gonçalves"

- "Presença no dérbi é certa, Rúben Amorim decidirá se de início ou a sair do banco"

- "Hjulmand encantado em Alvalade"

- "Erro de Bruno Varela valeu golo de Pepê"

- "Vantagem caída do céu"

- "Dragão sai de Guimarães mais perto do Jamor"

- "Benfica: Injustiça para trás das costas"

- "Jogadores ultrapassam sentimento de que mereciam vitória no dérbi e mudam foco para o de sábado"

- "Os sete pecados de Trubin"

- "SC Braga: Salvador critica Artur Jorge e confirma Daniel Sousa para 24/25"

- "Rui Duarte orientará equipa até final da época"

- "Ténia: João Sousa termina carreira 'realizado'"

E no Record:

- "Sede de desforra [Benfica]"

- "Rui Costa foi ao balneário motivar o grupo"

- "Líder gostou da atitude e quer o mesmo em Alvalade"

- "Jogadores com orgulho ferido acreditam na vitória em Alvalade"

- "Espera encaixe de 35MEuro - SAD emite empréstimo obrigacionista"

- "Qatar não larga Rafa"

- "Obrigado João - Tenista homenageado na hora do adeus"

- "Pepê dá vantagem"

- "Cheira a clássico no Jamor"

- "Álvaro Pacheco: 'O meu sonho continua vivo'"

- "Sérgio Conceição: 'Podíamos ter feito mais golos'"

- "Bruno Varela fez penalti sobre Gonçalo Borges?"

- "Borevkovic devia ter sido expulso?"

- "SP Braga: Salvador acusa Artur Jorge"

- "Atira-se ao técnico por 'acertar contrato à revelia'"

- "Sporting: Pote corre para o dérbi"

- "Como Hjulmand se fez máquina"

- "Disparou na média de remates, eficácia de passe e ocasiões criadas"

- "Rodolfo Rodriguez: 'Israel deve orgulhar-se por usar a camisola de 'Damas'"