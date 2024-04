19 animais adoptados na Campanha de Adoção nos Centros Comerciais

Terminou no domingo passado, 21 de Abril, "a 2.ª Campanha de Adoção de Animais do Canil Vasco Gil, da Câmara Municipal do Funchal, com o apoio e colaboração dos três grandes centros comerciais do Funchal, Plaza Madeira, Fórum Madeira e Madeira Shopping", da qual resultou na adopção de quase duas dezenas de animais.

De acordo com informação da autarquia, "esta iniciativa culminou na adoção efetiva de 19 animais, 10 cães e 9 gatos, sendo ainda espectável que decorra mais algum interesse por estes animais nas próximas semanas", acredita.

Ver Galeria

"Esta ação visou trazer ao encontro da população várias imagens em tamanho quase real, de diversos animais que vivem no canil municipal há vários anos, com o objetivo de impulsionar o número de adoções e ao mesmo tempo sensibilizar a população em geral para o flagelo do abandono dos animais, que continua a ser uma realidade nos dias de hoje", justifica a acção.

A Câmara Municipal aproveita para agradecer a todos "os visitantes, adotantes e intervenientes neste processo, e volta a apelar ao não abandono dos animais".