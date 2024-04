Rapaz de 13 anos morto durante ataque com espada no leste de Londres

Um rapaz de 13 anos morreu depois de um homem armado com uma espada ter atacado cinco pessoas em Hainault, na zona este de Londres, confirmou a polícia britânica.

"É com grande tristeza que confirmo que uma das pessoas feridas no incidente, um rapaz de 13 anos de idade, morreu dos ferimentos", revelou o Superintendente-Chefe, Stuart Bell, numa declaração aos jornalistas.

O rapaz ainda foi levado para o hospital, mas morreu pouco depois.

Outras quatro pessoas foram feridas, dois civis sem gravidade e dois polícias que vão precisar de ser cirurgia devido aos golpes com arma branca.

"Os ferimentos são significativos, mas pensamos nesta altura que não correm perigo de vida", disse o mesmo responsável.

Bell qualificou os acontecimentos da manhã como "verdadeiramente horríveis" e indicou que a investigação para apurar as circunstâncias completas ainda está no início, e que só irá dar mais informações quando for possível.

Um homem de 36 anos continua detido, após ter sido controlado com a ajuda de uma pistola 'taser'.

"Quero confirmar que não pensamos que continue a existir perigo para a população em geral e não estamos a procurar mais ninguém" relacionado com o incidente, vincou.

Bell salientou também que o sucedido "não parece estar relacionado com terrorismo".

A Polícia Metropolitana recebeu um alerta pouco antes das 07:00 de que um veículo tinha sido conduzido contra uma casa na zona de Thurlow Gardens e que pessoas que tinham sido atacadas por um homem armado com uma espada.