Ataque perto de escola em França fez mais uma vítima após morte de uma menina

O ataque com uma faca próximo de uma escola em Souffelweyersheim, perto de Estrasburgo (França), na quinta-feira, provocou mais uma vítima, após a confirmação da morte de uma menina de 12 anos por paragem cardíaca.

No ataque, o agressor, embora não tenha conseguido entrar nas instalações da escola, esfaqueou no exterior dois menores que sofreram lesões físicas ligeiras e que tiveram alta hospitalar horas depois, informou hoje a Procuradoria de Estrasburgo.

Um dos menores tinha 11 anos e foi atacado com uma faca em frente à escola, enquanto o outro, de seis anos, foi atacado numa praça próxima.

Depois de tomar conhecimento dos factos, a diretora da escola emitiu um alerta para proceder ao encerramento, que foi simultaneamente efetuado por uma escola secundária localizada nas proximidades.

"Os professores fizeram isso com extrema precisão e rigor e, infelizmente, esta estudante sofreu um episódio de pânico crítico que lhe provocou uma paragem cardíaca", explicou um diretor da escola, Olivier Faron.

A menor recebeu os primeiros socorros no local antes da intervenção dos serviços de emergência, que a levaram em estado grave para o hospital, onde faleceu ao final da tarde de quinta-feira, segundo as autoridades locais.

Como resultado do incidente, a escola viu a sua segurança reforçada com uma maior presença policial, conforme confirmado pelo chefe de gabinete da presidência da região do Baixo Reno, Jean-Baptiste Peyrat.

O agressor, que fontes de investigação identificam como um homem de 30 anos com problemas psiquiátricos, foi detido após o ataque.

A polícia francesa declarou que o suspeito não tem antecedentes criminais e a Procuradoria de Estrasburgo informou que os motivos do ataque permanecem desconhecidos e que não há razão para suspeitar de intenções terroristas.