Decorrem as votações para a Mesa e Conselhos Regional e de Jurisdição

Neste segundo e último dia do 19º Congresso Regional do Partido Social Democrata/Madeira (PSD/M), a decorrer no Centro de Congressos da Madeira, esta manhã, entre as 9h00 e as 11h00, decorre as votações para a eleição da Mesa do Congresso, do Conselho Regional e do Conselho de Jurisdição.

As listas únicas para cada órgão ontem entregues, são encabeçadas por João Cunha e Silva, que se recandidata à presidência da Mesa do Congresso, Rui Abreu, também recandidato a presidente do Conselho de Jurisdição, e Guilherme Silva a ser apontado como o primeiro membro do Conselho Regional. Paulo Fontes e Adolfo Brazão estão indicados para vices-presidentes de Cunha e Silva, e João Paulo Marques para vice de Rui Abreu.

Têm direito de voto 815 delegados. A votação antecede a sessão de encerramento do Congresso, prevista para o meio-dia. É esperada a presença do vice-presidente do PSD Nacional, Miguel Pinto Luz, o agora Ministro das Infraestruturas e Habitação, em substituição do secretário-geral do PSD, Hugo Soares.