Ausente Rafael Carvalho fez levantar a plateia

Nélia Campos foi ao púlpito ler discurso do deputado Rafael Carvalho, ausente pela recente morte do filho, em Coimbra.

Ao dar conta que estava ali a substituir Rafael Carvalho, prontamente houve ovação de pé.

Quanto ao teor da intervenção, lamentou que os madeirenses tenham sido humilhados e gozados com a chancela do presidente da República e queixou-se do actual modelo eleitoral, onde “o PSD fica prejudicado beneficiando os pequenos partidos”.