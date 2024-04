Programa Erasmus+ leva alunos e professores do Porto Santo à Roménia

No passado dia 6 de Abril, quatro alunos e duas professoras Dalila Peixe e Elisabete Santos da Escola Básica e Secundária com Pré -escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco da ilha do Porto Santo, no âmbito do programa Erasmus+, KA210, Ação Chave 2- Parcerias de pequena escala na educação escolar com o projecto 'Power of Colors', deslocaram-se a Zimnicea, na Roménia, onde foram recebidos no dia 8 pela escola Palatul Copiilor Alexandria- Structura Clubul Copliilor Zimnicea, parceira do projecto.

Entre 8 e 12 de Abril tiveram a oportunidade de conhecer melhor os outros parceiros do projecto: Turquia e Polónia.

O objectivo deste projecto passa por olhar as cores como ponte de conexão de uma sociedade, aumentando os pontos comuns e diminuindo as diversidades e discrepâncias.

Cada escola escolheu uma cor a trabalhar: Azul-Polónia, Amarelo-Roménia, Verde-Turquia e Dourado- Portugal, onde os parceiros encontrarão o lugar e a importância da cor escolhida no quotidiano e na sua cultura.

Durante essa semana, a cor predominante foi sem dúvida o amarelo, uma das cores da bandeira do país, tendo em conta que essa é a cor que a escola da Roménia escolheu para trabalhar ao longo do projeto.