'Somos transformadores da Natureza' no Museu Henrique Francisco Franco

As oficinas sensoriais 'Somos Transformadores da Natureza', com Sandra Carvalho, têm lugar, nos próximos dias 13 de Maio e 3 de Junho, no Museu Henrique Francisco Franco.

Com um olhar atento e reflexivo, as oficinas procuram demonstrar como a natureza tem o poder de transformar materiais ao longo do ciclo das estações. Além disso, explora-se o papel do artista observador-pesquisador ao interpretar a Natureza em suas obras de arte. Durante estas sessões, será possível compreender o processo de criação de um artista desde o ponto de partida da pesquisa até à conclusão final da obra. As mãos, o coração e a imaginação ganharão vida, desencadeando a veia criativa em cada participante.

Sandra Carvalho, brasileira de 46 anos, é uma apaixonada pelo estudo do desenvolvimento infantil desde a gravidez da sua filha. Com formação em Moda e Artes, concentrou os seus estudos nas abordagens da primeira infância relacionadas à arte, promovendo cultura, desenho e artes de forma lúdica para os mais pequenos. Há 4 anos, desenvolve ateliês em escolas e com famílias na Madeira, após a sua mudança de São Paulo, com foco no desenvolvimento infantil através das abordagens de Reggio Emília, Pikler e Brincar Heurístico, destacando-se pelo projeto Mamãs do Funchal.