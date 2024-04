Torneio Solidário de Padel para divulgar mensagem contra os maus-tratos na infância

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz está a preparar aquela que será a 3.ª edição do Torneio Solidário de Padel 'Cada Criança uma Infância', destinado a equipas mistas dos níveis 2, 3 e 4. O evento decorre entre os dias 30 de Maio e 2 de Junho, no Padel Centro do Caniço.

Segundo explica a organização, este torneio "nasce de uma iniciativa proposta em 2022 por alguns membros da comissão alargada, constitui ainda uma forma fácil de divulgar a mensagem contra os maus-tratos na infância e na juventude dada a popularidade da modalidade e sua forte componente social, e ainda, elucidar a população para o trabalho desenvolvido pela Comissão".

"O valor da inscrição representa um enorme e indispensável suporte financeiro para o desenvolvimento e implementação de atividades por parte da Comissão, nomeadamente, no essencial trabalho preventivo realizado ao longo de todo o ano, e ainda, permitindo ainda a aquisição de materiais e outros recursos colocados à disposição da população, quer através do empréstimo dos mesmos ao parque escolar do Município ou a outras entidades com intervenção e responsabilidade em matéria de infância de juventude, bem como melhorar a sala de atendimento à criança, projeto que aliás se encontra em fase de desenvolvimento, bem como dignificar os restantes espaços destinados a receber as famílias apoiadas por esta comissão", explica.