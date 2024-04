Madeira com a maior diminuição no desemprego registado no País em Março

A Região Autónoma da Madeira volta a registar a maior diminuição do número de desempregados inscritos em todo o País em Março de 2024, com menos 1.915 (20,3%) desempregados registados do que no período homólogo.

Segue-se a Região Autónoma dos Açores com menos 11,0% desempregados inscritos no terceiro mês do ano face a Março de 20223. De resto, todas as outras regiões do País registaram aumentos homólogos, contribuindo para o crescimento do desemprego registado, na média nacional, na ordem dos 6,0%.

No final de Março de 2024, estavam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM) 7.536 desempregados, o que corresponde a um decréscimo de 0,6% de inscritos face ao mês anterior (-47 inscritos). Segundo o IEM, o valor corresponde sobretudo a pessoas que estavam à procura de novo emprego.

Outros indicadores

O número de ofertas recebidas pelo IEM ao longo do mês de Março aumentou 13,2% face ao mês anterior.

Em termos homólogos, a nível sectorial, registaram-se diminuições acentuadas nos três sectores de actividade, com 'Indústria, energia, água e construção' a assinalar menos 27,6% desempregados, seguindo-se o sector primário com uma diminuição de 20,7% e, por fim, o sector dos Serviços com -18,2%.

Relativamente ao tempo de inscrição e tendo por comparação o mês anterior, houve uma redução de 2,1% do número de desempregados inscritos há menos de um ano. Com o desemprego de longa duração a representar, no final de Março, 42,9% do total de inscritos.

Em todos os níveis de instrução, na comparação com o período homólogo, o número de inscritos diminuiu significativamente, com variações entre os -4,8% (Ensino Superior) e os -37,8% (1.º ciclo). Face ao mês de Fevereiro, diminuíram os inscritos sem nível de instrução (-3,5%), com 1.º ciclo (-2,5%), com 2.º ciclo (-2,6%) e com o Ensino Secundário (-0,1%).

Em Março, o desemprego jovem também diminuiu (-0,4%; -4 inscritos), comparativamente ao mês anterior.