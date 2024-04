Portugueses em duas finais no terceiro dia dos Europeus de natação paralímpica

O português Diogo Cancela garantiu hoje presença na final dos 100 metros mariposa S8 dos Europeus Open de natação paralímpica, no Funchal, juntando-se a Marco Meneses, que nadará, à tarde, a final direta dos 100 bruços S11.

Nas eliminatórias da manhã, Diogo Cancela nadou os 100 mariposa S8 em 1.05,54 minutos e parte para a final com o terceiro melhor tempo, e segundo melhor europeu, atrás do italiano Alberto Amoedo (1.04,54) e do chinês Ting Li (1.04,76).

Ivo Rocha participou nas eliminatórias dos 200 metros estilos SM6, tendo obtido a nona marca (3.25,26), ficando fora da final, para a qual o russo Andrei Granichka parte com o melhor tempo (2.10,15).

Na sessão da tarde, Portugal estará também representado na final direta dos 100 metros bruços S11, na qual marcará presença Marco Meneses.

Os Europeus de natação paralímpica, que decorrem até sábado, na Madeira, juntam 427 atletas - entre os quais sete portugueses -, oriundos de 51 países.

A competição, que tem categoria Open e, por isso, é aberta a atletas de países não europeus, assume particular importância nos rankings que ditarão a atribuição nominal das quotas para os Jogos Paralímpicos Paris2024, que se realizam entre 28 de agosto e 08 de setembro.

Na natação paralímpica, os nadadores com deficiências locomotoras são agrupados nos diversos estilos de acordo com as suas capacidades funcionais, através de avaliações, nomeadamente, da força muscular, coordenação e limitação de movimentos.

O número da classe é antecedido pela letra S (Swimming), sendo que as classes S1 a S10 agrupam nadadores com limitações físico-motoras, as classes entre 11 e 13 nadadores com deficiência visual e a classe S14 é exclusiva para atletas com deficiência intelectual.