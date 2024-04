Milhares de pessoas descem a Avenida para celebrar 50 anos em liberdade

Vários milhares de pessoas começaram a descer a Avenida da Liberdade, no tradicional desfile do 25 de Abril, hoje para assinalar o cinquentenário da revolução.

Uma hora antes do início do desfile, marcado para as 15:00, a zona do Marquês de Pombal preenchia-se de uma mancha crescente de populares de cravos vermelhos empunhados ou ao peito.

Ao som de bombos, das palavras de ordem "25 de Abril, sempre, fascismo nunca mais" e sob dezenas de bandeiras de Portugal, partidos políticos, organizações sindicais e movimentos cívicos e algumas da Palestina, o desfile arrancou lentamente, mas em festa, cerca das 15:30, depois das duas chaimites chegarem à Avenida.

Entre os vários milhares de manifestantes, cruzam-se pessoas de todas as gerações, algumas que já tinham saído à rua há 50 anos e outras que nasceram em liberdade e fazem questão de a celebrar. "Eu não estava lá, mas estou aqui. 25 de abril , sempre", lia-se num cartaz.