Escola da Ponta do Sol sensibiliza para missão da protecção civil

No passado dia 17 de Abril, a Escola Básica do 1º Ciclo/Pré-Escolar da Lombada da Ponta do Sol realizou uma acção de sensibilização, com o intuito de consciencializar sobre a missão da protecção civil e suas diversas valências.

"O evento, dinamizado pelo professor João Lourenço, representante do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, contou com a participação de membros da comunidade. Durante a acção, foram abordados temas cruciais relacionados à segurança e prevenção de riscos, destacando a importância da colaboração de todos para enfrentar emergências de forma eficaz", revela a escola através de uma nota de imprensa.

Esta iniciativa enquadra-se no Projecto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos da escola, coordenado pela professora Paula Bastos. O projecto tem como objectivo principal promover a cultura de segurança junto dos alunos e da comunidade, capacitando-os para lidar com diversas eventualidades de forma proactiva e responsável". Escola Básica do 1º Ciclo/Pré-Escolar da Lombada da Ponta do Sol

"A participação activa e o interesse demonstrado pelos presentes reflectem a relevância dessas acções de sensibilização, que não só informam, mas também capacitam indivíduos para agirem de forma consciente e solidária perante situações de risco", concluiu a mesma nota.