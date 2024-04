Protecção Civil participou na 1.ª Conferência Nacional sobre Políticas Públicas de Protecção

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM (SRPC), representado pelo presidente do conselho directivo, António Nunes, participou na 1.ª Conferência Nacional sobre Políticas Públicas de Proteção Civil com o lema 'Proteção Civil 2030: Que Caminho?', em Palmeça.

O Sistema de Proteção Civil - O Estado da Arte foi o tema partilhado pelo presidente do SRPC, IP-RAM onde abordou as questões que caracterizam as políticas de protecção civil na Madeira, mais concretamente naquelas em que é possível fazer uma significativa destrinça relativamente ao 'status quo' do continente, nas mais diversas valências, desde a formação até à disponibilização de equipamentos diferenciados, passando pelas vertentes da sensibilização e financiamento, tendo sido possível deixar evidente o já longo percurso percorrido visando a obtenção das melhores condições possíveis para garantir uma Proteção Civil o mais eficaz e eficiente possível, dotada de profissionais que possam constituir-se como factor diferenciador pela qualidade que possuem.

Esta conferência, promovida pelo Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, decorreu nos dias 16 e 17 de Abril, contemplando sete painéis com intervenções de oradores de diversos sectores da área. A mesma pretendeu promover a reflexão sobre o sistema de Protecção Civil em Portugal e definir propostas para a sua evolução, tendo como horizonte temporal o final desta década.